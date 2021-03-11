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Интерфакс-АВН

Москва примет все меры для того, чтобы избежать возвращения конфликта в Донбассе в горячую фазу - замглавы МИД РФ

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Уничтоженный в Донбассе танк
Уничтоженный в Донбассе танк.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Россия предпримет все необходимые меры для того, чтобы избежать возвращения конфликта на востоке Украины в горячую фазу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и будут предприняты все меры, чтобы максимально снизить риски таких вещей, в том числе на дипломатическом уровне", - сказал Руденко "Интерфаксу" в среду.

Между тем, он не стал комментировать высказываемые рядом экспертов опасения о том, что нынешнее обострение в регионе может привести к возвращению конфликта в горячую фазу.

Замглавы МИД РФ отметил, что нынешняя напряжённость в отношениях России и Европы не влияет на "Минский процесс" по урегулированию ситуации в Донбассе.

"У нас продолжается нормальный переговорный процесс по разным линиям, по линии министерств иностранных дел и по линии помощников президентов. В настоящее время мы не видим проблем на этом направлении", - сказал Руденко.

Накануне сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала резкий рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 8 марта.

Так, согласно данным отчёта, в Донецкой области СММ ОБСЕ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения, сообщалось на сайте международной организации.

В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня.

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Украина
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