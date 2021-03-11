Договоренность о полётах российских космонавтов на американских кораблях пока не достигнута - "Роскосмос"

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA обсуждают возможность полетов российских космонавтов на американских кораблях, но договорённости пока нет, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Договоренность с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнута, хотя и обсуждается. Это станет возможным после завершения американской стороной испытаний своих новых кораблей и подтверждения безопасности их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля.

Ожидалось что экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным "Роскосмоса", NASA обратилось с просьбой о предоставлении места для своего астронавта. Ванде Хай заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова