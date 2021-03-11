SpaceX и ULA получили от Пентагона контракты на проведение четырех запусков в 2023 году

Контракты имеют фиксированную стоимость

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму $159,7 млн на два запуска космических аппаратов для американских ВС в 2023 году. Об этом говорится в распространенном во вторник документе пресс-службы Министерства обороны США.

Также контракт на два запуска на сумму $224,2 млн получил консорциум United Launch Alliance (ULA).

В августе прошлого года Пентагон выбрал обе компании для запусков космических аппаратов с 2022 по 2027 год. Контракты имеют фиксированную стоимость и финансируются на ежегодной основе. ULA в обозначенный период проведет 60% от 30-35 пусков, SpaceX - 40%. Тогда же ULA получила от Пентагона $337 млн на два запуска в 2022 году, а SpaceX - 316 млн всего на один. В компании, возглавляемой американским предпринимателем Илоном Маском, объяснили столь высокую стоимость расходами на развитие инфраструктуры, необходимой для запусков в целях обеспечения национальной безопасности.