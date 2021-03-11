Известная турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (контролируемая холдингом Koç), являющаяся бесспорным лидером в производстве бронетехники в Турции, представила новую минозащищенную бронированную машину Cobra II - MRAP с колесной формулой 4х4. Данная машина заявляется Otokar в качестве развития линейки популярных легких бронированных машин Cobra и Cobra II, хотя фактически, видимо, имеет с ним мало общего.

Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP (с) Otokar

Полная боевая масса Cobra II - MRAP составляет 18 тонн, что позволяет обеспечивать высокий уровень противоминной защиты. Заявлено, что машина имеет модульную конструкцию, что дает возможность производить на общем шасси несколько различных модификаций. Машина Cobra II - MRAP предлагается в трех- и пятидверной версиях со вместимостью, соответственно, 9 и 11 человек (в том числе по шесть человек в обеих версиях в десантном отделении).

Cobra II - MRAP имеет длину 6,35 м, ширину 2,75 м и высоту по крыше 2,65 м, клиренс 0,45 м, и оснащается дизельными двигателями в вариантах мощностью 360, 375 и 400 л.с., с автоматической трансмиссией. Скорость по шоссе заявлена до 110 км/ч, запас хода до 700 км. Подвеска полностью независимая с пружинно-гидравлическими амортизаторами.

Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP (с) Otokar

Линейка бронированных машин Cobra турецкой компании Otokar - слева направо: Cobra, Cobra II и Cobra II - MRAP (с) Otokar