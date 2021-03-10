«Её называют советской планетой»: учёный РАН — о российской миссии «Венера-Д» и международном сотрудничестве в космосе

Запуск российской межпланетной автоматической станции «Венера-Д» с участием NASA запланирован на 2029 год. Об этом в интервью RT рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и соруководитель российско-американской научной рабочей группы по исследованию Венеры Людмила Засова. По её словам, решения о дальнейших венерианских проектах РФ будут приниматься по результатам первой миссии. Кроме того, она отметила возросший интерес к исследованию этой планеты после многолетнего перерыва. С её точки зрения, Россия и США располагают техническими возможностями для тщательного изучения Венеры и поиска следов жизни в атмосфере этой планеты.
— Космические аппараты летали на Венеру ещё с 1960-х годов. Кроме того, ведутся исследования этой планеты и с Земли. Что мы знаем о Венере на сегодняшний день?
— Венера считается сестрой Земли в Солнечной системе. Это ближайшая к нам планета, минимальное расстояние до неё — около 40 млн км, при этом она в полтора раза ближе к Солнцу. Венера могла бы получать от него в два раза больше тепла, но в итоге получает столько же, сколько и Земля, из-за высокой отражательной способности её облаков.
Земля и Венера образовались 4,5 млрд лет назад в одной и той же области протопланетной туманности и изначально имели близкий состав. У них схожие размер, масса и плотность. Но почему-то развитие «сестёр» пошло разными путями: если на Земле мы получили комфортные условия для жизни, то на Венере их можно назвать адскими.
Из-за парникового эффекта её поверхность раскалена до 470 °C, давление — 92 атм, то есть примерно как на глубине 1 км в океане. К тому же на Венере нет воды. Если всю воду, содержащуюся в её атмосфере, осадить, получится слой толщиной всего около 3 см, тогда как на Земле аналогичный показатель составит 3 км. Сутки на Венере длятся 243 земных дня, год получается короче — около 224 земных суток. То есть на планете год длится меньше, чем один оборот вокруг её оси. Если Земля, Марс и Юпитер движутся по орбите и вращаются по оси в одну и ту же сторону, то Венера — в обратную.
— И почти всё это удалось установить благодаря зондам, которые садились на поверхность планеты?
— В докосмическую эру, до 1960-х годов, Венера вообще была загадочной планетой. Мало что можно было понять про неё с Земли, рассмотреть с помощью телескопов. Изучение видимых областей затруднено из-за слоя сернокислотных облаков.
|Автоматическая межпланетная станция «Венера-3».
|Источник: Александр Моклецов
Сам облачный слой наблюдали ещё со времён Ломоносова, но только в 1971 году стало понятно, что он состоит из концентрированной серной кислоты. Это очень сложная для исследования планета. В 1961 году станция «Венера-1» пролетела мимо. «Венера-3», говорят, попала, но точно не известно. Попали в атмосферу планеты «Венеры» с четвёртой по шестую, но не смогли сесть из-за высокого давления, о котором тогда никто не подозревал, и все эти станции были просто раздавлены. А уже начиная с «Венеры-7» было совершено десять успешных посадок.
— Это только советских?
— Да. У американцев были успешные аппараты, которые также получали очень много новой интересной информации, но на поверхность они не садились.
|Автоматическая межпланетная станция «Венера-9».
|Источник: НПО им. С. А. Лавочкина
— На днях в Институте космических исследований РАН объявили, что Россия возвращается на Венеру, началось планирование миссии. Но уже не одна, а вместе с NASA. Даже прозвучало, что будут какие-то отдельные российские запуски.
— Работа по техническому проектированию началась ещё в прошлом году, заключаются соглашения, совместные договоры с НПО Лавочкина. Сейчас мы рассчитываем провести порядка трёх миссий, причём последняя предполагает возврат грунта с Венеры. Запуск миссии «Венера-Д» («Венера Долгоживущая») запланирован на 2029 год, и по её результатам будут приниматься решения о дальнейшей работе.
— Расскажите о проекте «Венера-Д», у него ведь непростая история...
— С 2009 года «Венера-Д» разрабатывалась как российская миссия. Для комплексного исследования атмосферы, поверхности и окружающей плазмы нужно иметь несколько аппаратов, в том числе посадочный модуль, аэростат. Ещё в Советском Союзе была разработана совершенно идеальная машина для доставки научной аппаратуры на поверхность Венеры и работы в течение одного-двух часов. В НПО Лавочкина сохранилась документация, которую можно переработать с учётом современных технологий и сделать такой аппарат — посадочный модуль с самым современным комплексом научной аппаратуры, с возможностью бурения и забора грунта. Но в 2013 году прошло секвестирование, и «Венеру-Д» исключили из программы. При этом наш проект был известен в NASA как российская флагманская миссия к Венере. Тогда начались разговоры о совместной миссии, в том же 2013 году была создана объединённая научная рабочая группа по проекту.
|Концепция миссии «Венера-Д».
|Источник: НПО им. С. А. Лавочкина
— Какова роль американцев?
— Ракета, орбитальный аппарат и посадочный модуль, рассчитанный на два часа жизни на планете, — российские. К нашей станции будут присоединены американские малые станции, которые отделятся до посадки, их срок службы уже от двух до четырёх месяцев. Мы рассчитываем, что они позволят узнать погодные и другие условия на планете.
— Уже определились, в какой точке будет посадка?
— Большой аппарат мы хотели бы посадить на высоких широтах, американские станции будут в разных местах садиться, это необходимо для измерения сейсмики.
— В чём особенность и задача американского оборудования?
— У них есть высокотемпературная электроника, которая работает при 500 °С на поверхности. Кстати, это была идея нашей группы, мы им предложили — и вот они делают. Также американцы создают специальный аэростат с переменной высотой плавания, который будет нести больше 100 кг аппаратуры и исследовать облачный слой на высоте 50—60 км.
— Не так давно в атмосфере Венеры нашли газ фосфин, возможный биомаркер. Получается, следы жизни нужно искать там, а не на поверхности или в недрах?
— Скорее да, в атмосфере. Понимаете, наши проработки атмосферы и поиски жизни в ней начались задолго до этого открытия. А вообще жизнь на Венере может быть. Сейчас в зоне обитаемости находится Земля, но при молодом Солнце, которое не было таким ярким, в зоне обитаемости вполне могла быть Венера.
— Получается, она не всегда была раскалённой планетой с ядовитой атмосферой?
— Конечно, она не была раскалённой планетой, когда сформировалась.
Однако уже 2 млрд лет назад океаны могли испариться, под действием ультрафиолета вода распадается на два атома водорода и один атом кислорода. А так как у Венеры нет собственного магнитного поля, эти атомы уносятся в космос солнечным ветром.
|Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA.
|Источник: NASA
Последние полмиллиарда — миллиард лет на планете нет тектоники плит, нет землетрясений. Внутреннее тепло высвобождается только вулканическими извержениями. Отсюда и сернокислотные облака, высокое давление. Венера на 80% залита базальтовыми вулканическими лавами, осталось только 20% первичной поверхности. Это горные районы, так называемые тессеры, где самая высокая точка — гора Максвелла высотой 11 км.
Интересно исследовать их, нет ли в их составе гранитов, других пород, которые образовались в присутствии воды, океана. Жизнь там могла быть и сейчас может быть, но уже в атмосфере, скорее всего.
— И теперь есть шанс, что в 2029 году мы узнаем об этом больше?
— Если не вмешается политика. Хотелось бы сделать этот проект с американцами. Понимаете, это российская миссия с участием NASA, а результаты — они же общие, всем достанутся.
— А всё же почему возрос интерес к этой планете? Ведь был такой существенный перерыв с 1980-х годов...
— У нас последняя программа закончилась в 1985 году, потом началась перестройка. Откуда деньги? Ничего не было. В США своя система, конкурсные миссии предлагались, но выигрывали полёты к астероидам. И сейчас у них четыре возможные миссии рассматриваются к Венере, но они все незначительные в сравнении с «Венерой-Д».
Арсений Скрынников