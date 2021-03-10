Шумное и эффективное: NI оценил оружие России, которого нет у США

В США считают, что у России имеется оружие, способное полностью изменить боевые действия на море. Речь идет о суперкавитационной ракете-торпеде "Шквал", развивающей скорость до 375 километров в час.

"Представьте внезапное появление оружия, которое может двигаться в шесть раз быстрее, чем предшественники. Такая система перевернет с ног на голову все боевые действия", - пишет The National Interest.

Автор публикации отмечает, что "Шквал" является одним из самых инновационных видов подводного вооружения, разработанного еще во времена Советского Союза.

"Засекреченный "Шквал" стал известен только в середине 1990 годов. Благодаря реактивному двигателю, он способен развивать поразительную скорость до 200 узлов в час", - пишет издание. При этом отмечается, что физика водной среды такова, что большинство кораблей и видов подводного оружия способны разгоняться максимум до 50 узлов.

Традиционно в торпедах для движения используются гребные винты или водометные двигатели. "Шквал" же разгоняет реактивный двигатель. А чтобы решить проблему сопротивления водной среды, конструкторы использовали эффект суперкавитации: движущаяся торпеда создает на своем пути заполненную водяным паром полость, что значительно повышает ее скорость и дальность применения. При этом основная сложность заключается в том, чтобы торпеда во время движения оставалась внутри этого пузыря, что ограничивает ее маневренность.

Американское издание отмечает, что ранние версии "Шквала", по всей видимости, были рассчитаны исключительно на атаку по прямой линии. При этом использование ядерной боеголовки значительно повышало вероятность уничтожения цели. К недостаткам "Шквала" The National Interest относит высокий уровень шума, который производит двигатель. Также такое оружие не может использовать некоторые системы наведения, например, активные и пассивные гидролокаторы.

"Ранние версии "Шквала", по-видимому, были неуправляемыми и использовали преимущество скорости. В новой версии торпеды применяется компромиссное решение: суперкавитация используется для спринтерского рывка по направлению к цели, а затем происходит замедление для ее поиска", - предполагает автор публикации.

The National Interest отмечает, что сейчас только российские подводные лодки имеют на вооружении суперкавитационные торпеды, представляющие собой модернизированные версии "Швала". Кроме того разработана экспортная версия "Шквал-Э".

Также сообщается, что США тоже пытаются создать подобное вооружение с 1997 года, но пока американские военные его так и не получили. Между тем издание называет "Шквал" шумным, но эффективным оружием, способным разрушить устоявшуюся модель подводной войны.

Михаил Русин