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Интерфакс-АВН

Беспокойство США по поводу российской угрозы в космосе беспочвенно - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Москва ценит двустороннее сотрудничество в этой сфере

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Беспокойство США по поводу российской угрозы в космосе беспочвенно, РФ - мирная страна, которая ценит сотрудничество с американцами в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения. Россия - мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и что оно также не падёт жертвой различных русофобских проявлений", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал заявление командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда в интервью The New York Times о том, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе.

Американский генерал в частности заявил: "Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень сильна. (...) Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем. И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем различной мощности. (...) У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Мы не говорим о будущем".

Он рассказал об одном российском спутнике, который сравнил с матрешкой.

"Мы знаем, что этот спутник предназначен (...) для уничтожения американских спутников на околоземной орбите", - отметил командующий Космическими силами.

Помимо прочего, он заявил, что Китай обладает спутником с "роботизированной рукой".

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