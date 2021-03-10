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Интерфакс-АВН

Патриотические центры "Авангард" будут работать как летние лагеря - Шойгу

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Участницы Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» на параде Победы, 24 июня 2020 года
Участницы Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» на параде Победы, 24 июня 2020 года.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

До конца года в РФ откроются 37 таких центров

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - В России до конца текущего года будут открыты ещё 37 учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Что касается перспектив, нам бы хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно еще строительство 37 центров - создание их в 37 субъектах. Таким образом, их будет больше 70", - сказал Шойгу журналистам во время посещения подобного центра в подмосковной парке "Патриот" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

По словам министра, все центры будут включать еще ряд программ и проектов, в том числе будут работать как летние лагеря.

"Мы уже этот эксперимент, эту работу проводили в течение пяти лет. Смотрели, наблюдали, как это возможно сделать. Поэтому планы большие, я надеюсь, мы сможем их реализовать с главами субъектов, мэрами городов, которые, безусловно, в этом заинтересованы", - сообщил Шойгу.

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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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