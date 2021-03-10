Спецназ ЮВО на Кубани получил на вооружение РЛС "Соболятник" и станции ближней разведки "Фара"

ЦАМТО, 9 марта. Партия из 20 комплектов современных станций ближней разведки (СБР) "Фара" и радиолокационные станции "Соболятник" поступила на вооружение соединения спецназа ЮВО на Кубани.

Новая техника позволит военнослужащим следить за стационарными и подвижными объектами противника, определяя их основные параметры, обнаруживать и сопровождать движущиеся объекты на фоне земной и водной поверхности.

Одной из особенностей станции "Соболятник" является возможность отслеживать артиллерийские снаряды, находящиеся в полете на траектории, что позволяет определять координаты места выстрела и падения.

Полученная информация передается на командный пункт для нанесения ответного удара, а также для корректировки огня своей артиллерии.

При необходимости несколько станций могут быть объединены в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных потребителям.

СБР "Фара" может применяться для наведения стрелкового станкового автоматического оружия по целям как в дневное, так и в ночное время, в том числе при отсутствии оптической видимости, сообщает пресс-служба Южного военного округа.