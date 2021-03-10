Атаку десанта условного противника отразили военнослужащие на Курилах - ВВО

Южно-Сахалинск. 9 марта. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Учение по противодесантной обороне Курильских островов провели военнослужащие пулемётно-артиллерийского соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) во вторник.

"Отработаны тактические действия при высадке десанта условного противника на побережье одного из Курильских островов. Расчеты самоходных артиллерийских установок в ночных условиях с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары на дистанции до нескольких десятков километров по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника", - говорится в сообщении.

С помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и "Элерон-3" корректировались удары артиллерийских установок.