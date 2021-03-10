Свыше 20 международных мероприятий пройдет в ЦВО в 2021 году - командующий

Екатеринбург. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ (ЦВО) в 2021 году проведет 23 совместных международных мероприятия, в том числе шесть международных учений, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Всего в текущем году проведем двадцать три совместных мероприятия, в том числе шесть международных учений. Главным мероприятием совместной подготовки войск станут антитеррористические учения "Мирная миссия - 2021", - сказал он.

Пресс-служба ЦВО в свою очередь уточняет, что мероприятия будут проводиться со странами Центрально-Азиатского региона.

Как сообщалось, представители вооруженных сил России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Киргизии и Пакистана уже провели первый раунд консультаций и обсудили сроки проведения учения "Мирная миссия - 2021", основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск.

Совместные военные антитеррористические командно-штабные учения "Мирная миссия-2021" пройдут летом на одном из полигонов ЦВО.