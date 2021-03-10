Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб - российский Центр по примирению

Дым над городом Саракиб в провинции Идлиб, Сирия.

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят инсценировку химической атаки в Идлибе, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Карпов на брифинге в понедельник.

"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - добавил он.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков, сообщил контр-адмирал.