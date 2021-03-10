Войти
Интерфакс-АВН

Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб - российский Центр по примирению

104
0
0
Дым над городом Саракиб в провинции Идлиб, Сирия
Дым над городом Саракиб в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AFP 2020, Aref TAMMAWI

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - В Сирии боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) готовят инсценировку химической атаки в Идлибе, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" провокации в Идлибской зоне деэскалации", - сказал Карпов на брифинге в понедельник.

"Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - добавил он.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков, сообщил контр-адмирал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
Химоружие
Похожие новости
22.01.2020
Россия добивается нового заключения по инциденту в сирийском городе Дума - постпред РФ при ОЗХО
15.01.2020
Фейковый доклад: Россия спросит ОЗХО за «химатаку» в Думе
25.03.2019
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
22.02.2017
Шойгу: НАТО продолжает отказываться от сотрудничества с РФ
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
03.10.2012
НАТО не обсуждает вопрос военного вторжения в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение