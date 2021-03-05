Решение о продлении срока службы МКС до 2028 года приняли на высшем уровне

Герой России Юрий Гидзенко отметил, что заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) будет функционировать до 2028 года. Об этом сообщил замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО "РКК Энергия", Герой России Юрий Гидзенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы об этом [продлении срока службы эксплуатации МКС] думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала", - сказал Гидзенко.

По его словам, заделанные трещины не повлияют на сроки работы станции.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ведет мониторинг состояния МКС, но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано.