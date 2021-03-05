Термобарические снаряды «Тосочки» - это адское пламя

Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в 2021 году.

Об этом сообщил исполнительный директор АО «НПК Техмаш» Александр Кочкин. Новые снаряды обладают увеличенной дальностью стрельбы и большей мощностью действия у цели. «Тосочка» представляет собой эволюцию ТОС-1А «Солнцепёк».

«Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», - приводит ТАСС слова Кочкина.

Он пояснил, что новые реактивные снаряды для ТОС-2 будут отличаться от существующих увеличенной дальностью стрельбы и мощностью действия у цели. Разработанные НПО «Сплав» боеприпасы поражают бронетехнику и сооружения противника, создавая высокотемпературное поле и избыточное давление на площади цели, по которой применяется залп термобарических снарядов.