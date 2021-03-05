«Хит сезона» – российский Т-90М

В США серьезно озаботились отставанием своей военной мощи перед Россией. Эксперты американского издания The National Interest, оценив перевооружение российской армии и соответственно отреагировав на это, предупреждают Пентагон об утрате преимущества.

В частности, они обратили внимание военных США на поставки Министерству обороны РФ модернизированных танков Т-90М. Издание пишет, что этот «российский монстр» становится с каждым днем все более смертоноснее.

Ранее СМИ сообщали, что 1 марта заказчику отправлена новая партия танков Т-90М «Прорыв». Их их производит «Уралвагонзавод». Количество и пункт назначения боевых машин не раскрывается.

The National Interest обращает внимание американских военных и своих читателей на то, что Т-90М имеет более высокую скорость, маневренность и опаснее предыдущих модификаций. В результате внедрения новой системы управления огнем «Калина», которая обладает встроенным комплексом прицеливания, новый российский танк имеет возможность поражать цели в любое время суток.

Мощность двигателя Т-90М 1130 л.с., в то время, как у его предшественника она составляла 840 «лошадей». Он также отличается своей надежностью и невысокой ценой. Даже если в бою выйдет из строя система управления огнем или электропитание от бортовой сети, машина останется боеспособной.

Однако, наибольшую опасность для США, по мнению американских экспертов, составляют экспортные возможности Т-90М, составляющие конкуренцию различным модификациям танка Abrams.

Издание даже признало его «хитом» продаж на рынке вооружений, благодаря сочетанию мощности, эффективности, надежности и простоты в обслуживании, пишет Free News.