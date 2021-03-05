Опубликован неожиданный доклад: НАТО тоже подтвердила силу турецких БПЛА «Байрактар ТБ2» (Haber7, Турция)

В докладе Центра передового опыта воздушных сил НАТО особое внимание уделено турецким беспилотникам. Тут у автора два повода для радости. Во-первых, «Байрактары» могут быть интегрированы в Североатлантический альянс, а во-вторых, в докладе отдельное внимание уделено российским «Панцирям», о неэффективности которых голословно утверждают турки.

Беспилотники "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2), разработанные компанией "Байкар" (Baykar) и зарекомендовавшие себя в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, продолжают производить фурор. Десятки стран заявили о своем намерении приобрести эту систему вооружения, а мировые средства массовой информации представили турецкие БПЛА на своих страницах, отметив, что на поле боя они изменили правила игры. А недавно силу БПЛА "Байрактар ТБ2" подтвердила НАТО. Опубликованный НАТО доклад демонстрирует успех турецких БПЛА.

В докладе под названием "Комплексный подход к противодействию беспилотным авиационным системам", подготовленном Объединенным центром передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC), рассказывается о силе беспилотников "Байрактар ТБ2".

В докладе, состоящем из пяти частей, БПЛА "Байрактар ТБ2" рассматриваются во второй части, в подразделе "Наступательные противовоздушные операции" (Offensive Counter-Air Operations). В этом разделе дается оценка БПЛА и систем противовоздушной обороны, разработанных против БПЛА.

Дроны активно использовались организациями

Отмечается, что небольшие дроны стали задействоваться в операциях террористических организаций. В качестве примера приводится информация о некоторых попытках атак террористов с применением устаревших малых БПЛА. Такие аппараты использовались ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) и Рабочей партией Курдистана (РПК) против Турции, но были уничтожены турецкими вооруженными силами.

Отдельное внимание уделено "Панцирям"

Также рассматриваются атаки дронов на авиабазу Хмеймим - главный штаб России в Сирии. Утверждается, что Москва задействовала "Панцири" для противодействия этим внезапным налетам. Подчеркивается, что система "Панцирь-С1", которая изначально была разработана для точечной защиты от самолетов и вертолетов, а также для дополнительной защиты систем противовоздушной обороны большой дальности от атак летательных аппаратов с применением высокоточного оружия особенно на малой и сверхмалой высотах, стала идеальной системой для борьбы с малыми и тактическими БПЛА.

"Панцири" даже не смогли обнаружить "Байрактары ТБ2"

В дальнейшей части анализа комплексов "Панцирь" говорится о БПЛА "Байрактар ТБ2", которые показаны в докладе НАТО как "успешный пример" применения тактических БПЛА. "Турция впервые использовала ударные БПЛА в качестве основного элемента в ходе операции "Щит весны" в Идлибе. С помощью ударных БПЛА Турция поразила большое количество целей здесь. Для обеспечения безопасности наземных соединений эти БПЛА турецкого производства поразили и уничтожили широкий спектр военных целей, в том числе танки, системы противовоздушной обороны, гаубицы и военные базы. Это продемонстрировало эффективность БПЛА в непосредственной авиационной поддержке (CAS)", - говорится в докладе.

Подчеркивается, что действующие системы "Панцирь" в Сирии представляют серьезную опасность для таких БПЛА и являются целью, которую необходимо немедленно поразить, однако в Идлибе российской системе не удалось это: "Активная система "Панцирь-С1" была реальной опасностью для БПЛА, и ее необходимо было немедленно уничтожить. Активная система "Панцирь-С1" из-за интенсивных мер радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить малые умные боеприпасы, выпущенные "Байрактар ТБ2", несмотря на то что они были в пределах досягаемости радара".

Возможна ли интеграция турецких БПЛА в НАТО?

В докладе отмечается, что успех, продемонстрированный БПЛА "Байрактар ТБ2" в Сирии, оказал разрушительное воздействие на ряды противника как физически, так и психологически. Далее говорится: "НАТО может потребоваться оценка использования тактических БПЛА для нейтрализации систем противника. Некоторые выводы, которые будут сделаны, могут быть переданы НАТО для повышения оперативной эффективности альянса против противодронных систем, адаптации к угрозам и меняющейся природе вооруженного конфликта". Так впервые прозвучала идея об интеграции турецких БПЛА в НАТО.

"Эти инновационные идеи должны быть оценены НАТО"

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты, такие как "Байрактар ТБ2", и системы вооружения для их сдерживания очень быстро развиваются. На поле боя эти аппараты могут стать серьезным множителем силы, и страны продолжат развивать эти системы.

В конце раздела подчеркивается, что обстановка военных конфликтов сильно изменилась, возможности противников быстро совершенствуются и военная роль этих двух технологий увеличивается невиданными темпами, при этом НАТО для сохранения своего превосходства следует оперативно оценивать инновационные идеи.

"Российские системы не могли остановить даже на час"

О роли БПЛА "Байрактар ТБ2", меняющих правила игры, на днях также упомянул Халук Байрактар (Haluk Bayraktar, генеральный директор компании "Байкар" - прим. ред.), принявший участие в трансляции Ибрагима Хаскологлу (İbrahim Haskoloğlu) на Twitch. "В последний раз мы видели это в ходе победы в Карабахе. Более 50 систем противовоздушной обороны, около 140 танков и сотни многоствольных артиллерийских установок были уничтожены благодаря ударным БПЛА. С этой точки зрения ударные БПЛА - системы, которые меняют правила игры. "Байрактар ТБ2" не могли остановить даже на час. "Байрактар ТБ2" всегда в воздухе".