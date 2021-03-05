Южная Корея и США внимательно следят за ядерными объектами КНДР - Минобороны РК

Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР.

Гонконг. 4 марта. ИНТЕРФАКС -Южная Корея и США внимательно следят за передвижениями на ядерных объектах КНДР, сообщило в четверг министерство обороны Республики Корея.

"Разведка Южной Кореи и США внимательно следит за деятельностью, связанной с ядерными объектами Северной Кореи", - заявил заместитель пресс-секретаря Минобороны полковник Мун Хон Сик на брифинге.

"Наше правительство прилагает максимальные усилия по тесному сотрудничеству с международным сообществом для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщил, что Пхеньян, возможно, предпринял шаги, чтобы скрыть объект на полигоне Йондоктон. Эксперты Миддлберийского института в ходе анализа спутниковых снимков от 11 февраля увидели новую постройку, которая, предположили они, призвана скрыть входы в подземные туннели.