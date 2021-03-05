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Интерфакс-АВН

США готовы к диалогу с Россией и Китаем по вопросам стратегической стабильности - Белый дом

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости . Михаил Климентьев

Вашингтон. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены принимать меры, направленные на обеспечение стратегической стабильности, которые будут включать снижение роли ядерного оружия в стратегии национальной безопасности и диалог с Россией и Китаем, заявил Белый дом.

"Мы предпримем шаги по снижению роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности", - говорится в положениях стратегии национальной безопасности, принятых на вооружение администрацией президента Джо Байдена и распространенных Белым домом.

В документе также отмечается: "Мы будем вести предметный диалог с Россией и Китаем по целому ряду новых военно-технических разработок, которые подразумевают стратегическую стабильность".

При этом подчеркивается, что условием будет "обеспечение безопасности и надежности стратегических средств сдерживания", а также выполнение "расширенных обязательств по сдерживанию" перед союзниками.

Вашингтон будет бороться с угрозой, исходящей от ядерного оружия, говорится в положениях стратегии.

"Мы предотвратим дорогостоящую гонку вооружений и восстановим наш авторитет как лидера в области контроля над вооружениями", - подчеркивается в документе, и отмечается, что "именно поэтому мы быстро перешли к продлению договора по СНВ с Россией".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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