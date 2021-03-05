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Интерфакс-АВН

США будут модернизировать армию, чтобы эффективнее противостоять РФ и Китаю - Белый дом

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Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Spc. Randy Wren

Вашингтон. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена готова реорганизовать и модернизировать армию, чтобы она могла максимально эффективно противостоять угрозам, исходящим от России и Китая, заявили в Белом доме.

"С учетом стратегического соперничества со все более уверенным в своих силах Китае и с играющей дестабилизирующую роль Россией, мы определим наиболее подходящие структуру, возможности и численность наших сил", - говорится в стратегии по национальной безопасности, опубликованной на сайте Белого дома.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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