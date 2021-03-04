Напечатать будущее - научные разработки, а не научная фантастика

Развитие и внедрение трехмерной печати называют промышленной революцией. Напечатанные детали - легче и прочнее, сырье используется без отходов, нет необходимости дорабатывать готовые изделия "напильником". Аддитивные технологии используют для изготовления элементов турбореактивных и вертолетных двигателей, камер сгорания. О состоянии, перспективах и развитии аддитивных технологий говорили на открытом столе, который организовал РХТУ имени Д.И. Менделеева.
Аддитивные технологии - это метод послойного наращивания объектов. Такие методы начали развивать еще в начале 1980-х, а сейчас ученые и промышленники отмечают их преимущества перед традиционными способами изготовления полимерных и металлических изделий. Работая с печатью, технологи могут рассчитать количество сырья, которое потребуется для производства - нет потерь, которые при классической обработке могут достигать 85 процентов. Появилась возможность производить новые элементы для космической и авиационной промышленности - технология печати дает возможность реализовать внутренние полости, которые были невозможны.
А статья про 3d биопечать в космосе - среди 20 самых цитируемых в мире: на МКС удалось распечатать хрящевую ткань и щитовидную железу и это называют началом технологии.
И металлические и неметаллические аддитивные технологии применяются в космической отрасли, рассказал первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Юрий Урличич. Таким методом изготавливают элементы от деталей корпуса и кронштейнов до сопел жидкостно-реактивных двигателей. А размеры изделий могут превышать 10 метров.
Как один из примеров использовали элементы СВЧ-тракта: применяя аддитивные технологии, удалось объединить 13 деталей в одну, сделать деталь легче в 2,5 раза и изготовить ее быстрее в десять раз.
Вместе с воздушными отраслями о пользе трехмерной печати говорили и нефтяники - в компании "Сибур", которая занимается переработкой ресурсов, пришли к необходимости внедрения аддитивных технологий. В частности 3d печать позволяет на месте готовить детали для ремонта: нет необходимости держать отдельные ремонтные производства, сокращается срок восстановления техники, и исчезают проблемы с нехваткой деталей, которые сняли с производства.
О части отечественных разработок рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин. Многие аппараты для трехмерной печати, которые производят в России, частично зависят от поставок из-за границы. Они конкурентоспособны, но если часть элементов перестанут доставлять, развитие остановится. Например в технологии послойного выращивания используются сканаторы - устройства, отклоняющие лазерный луч по оси Х и У с помощью двух поворотных зеркал. Определенные их модели престали привозить в Россию и встало развитие отечественной машины для послойного наращивания.
На конференции отметили факторы, которые сдерживают развитие аддитивных технологий в России. Среди них отметили непонимание экономической выгоды от трехмерной печати, отсутствие нормативных документов, которые описали бы производственные процессы, связанные с аддитивными технологиями и отсутствие системы подготовки кадров, а также нехватку квалифицированных специалистов. С последним фактором планируют справиться к середине 2020-х: студенты, которые будут работать с аддитивными технологиями, к этому времени должны получить дипломы, сейчас они только начинают учиться.
Константин Крылов