Все действия по устранению утечки воздуха на МКС согласуются с NASA - РКК "Энергия"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Поскольку экипаж выполняет ряд особенно ответственных операций, предусмотренных в рамках этой работы, в том числе ответственных с точки зрения безопасности экипажа и борта, по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина все действия экипажа и специалистов на Земле поэтапно согласуются с нашими коллегами из NASA", - сообщили в пресс-службе.