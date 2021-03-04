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Интерфакс-АВН

Все действия по устранению утечки воздуха на МКС согласуются с NASA - РКК "Энергия"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © © EPA/NASA

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Поскольку экипаж выполняет ряд особенно ответственных операций, предусмотренных в рамках этой работы, в том числе ответственных с точки зрения безопасности экипажа и борта, по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина все действия экипажа и специалистов на Земле поэтапно согласуются с нашими коллегами из NASA", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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