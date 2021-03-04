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Особая роль отведена Северному флоту в Арктике - Евменов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совершенствование оснащения Северного флота современными образцами вооружений и техники будет продолжено для гарантированного исключения любых угроз с морских и океанских направлений в зоне его ответственности в Арктике.

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе посещения судостроительного комплекса «Севмаш» в Северодвинске, где идет строительство современных подлодок, включая «Белгород» (проект 09852) с глубоководными ядерными беспилотными подводными аппаратами «Посейдон».

Главком совершил плановую однодневную рабочую поездку на Северный флот, сообщила пресс-служба ВМФ. В главной базе Северного флота в Североморске адмирал Евменов заслушал доклады командования флота о ходе организации мероприятий боевой подготовки сил флота в зимнем периоде обучения, а также проверил вопросы организации сервисного обслуживания боевых кораблей и судоремонта.

«Северный флот продолжает выполнять ответственные задачи в морской и океанской зонах. Особая роль отведена Северному флоту в Арктике. Именно поэтому вопросы развития надводной, подводной, авиационной и береговой составляющих Северного флота, участия североморцев в важнейших общефлотских и межвидовых мероприятиях находятся в зоне постоянного внимания Главного командования ВМФ», — отметил Евменов.

«Оснащение Северного флота современными образцами вооружений и техники будет, совершенствование качественных параметров боевой подготовки будет продолжено с целью гарантированного исключения любых угроз с морских и океанских направлений», — заявил он.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Ядерный щит
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