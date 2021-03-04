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Интерфакс-АВН

Никаких поставок оружия из США в Россию нет - ФСВТС

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Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Поставок оружия в Россию из США нет и не планируется, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, комментируя заявление Госдепа США.

"Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется", - сообщили в пресс-службе ФСВТС России.

"Для исторической достоверности - последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной Войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - заявили в ФСВТС.

США и ЕС во вторник объявили о новых санкциях против России.

В частности, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон останавливает продажу оружия в Россию в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Кроме того, США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США. Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них конгресса.

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