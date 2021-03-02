Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу

Орнитоптер

Российские инженеры бросили вызов матери-природе, создав необычный летательный аппарат – орнитоптер под названием Serenity, который перемещается за счет взмахов крыльев и чем-то напоминает гигантскую механическую стрекозу.

Serenity – далеко не первый опыт построения подобных аппаратов. Однако, что хорошо для крошечных насекомых и птиц, не всегда подходит человеку. Serenity – довольно крупный объект длинной более трех метров. Чтобы заставить его летать, разработчикам потребовалось создать сложный механизм с тремя наборами крыльев и источником питания. Но всего этого явно недостаточно для эффективного пилотируемого полета. К тому же полет на нем будет напоминать езду по ухабам. Serenity не способен летать, как самолет, однако у «махательной» техники передвижения есть свой потенциал – прежде всего, в плане маневренности. Живым примером тому являются стрекозы или колибри. Конечно, вряд ли когда-нибудь появится версия Boeing 777 со «стрекозиными» крыльями, но «потомок» Serenity вполне может стать альтернативой реактивному ранцу.