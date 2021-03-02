Войти
Техкульт

Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу

912
1
0

Орнитоптер

Российские инженеры бросили вызов матери-природе, создав необычный летательный аппарат – орнитоптер под названием Serenity, который перемещается за счет взмахов крыльев и чем-то напоминает гигантскую механическую стрекозу.

Serenity – далеко не первый опыт построения подобных аппаратов. Однако, что хорошо для крошечных насекомых и птиц, не всегда подходит человеку. Serenity – довольно крупный объект длинной более трех метров. Чтобы заставить его летать, разработчикам потребовалось создать сложный механизм с тремя наборами крыльев и источником питания. Но всего этого явно недостаточно для эффективного пилотируемого полета. К тому же полет на нем будет напоминать езду по ухабам. Serenity не способен летать, как самолет, однако у «махательной» техники передвижения есть свой потенциал – прежде всего, в плане маневренности. Живым примером тому являются стрекозы или колибри. Конечно, вряд ли когда-нибудь появится версия Boeing 777 со «стрекозиными» крыльями, но «потомок» Serenity вполне может стать альтернативой реактивному ранцу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Boeing
Похожие новости
05.06.2018
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
07.08.2015
Чем удивит МАКС-2015?
10.12.2014
Союз орла и павлина
14.05.2013
Boeing планирует к концу 2013 г. собирать 10 Dreamliner в месяц
15.02.2011
"Волга-Днепр" направит на модернизацию Ан-124-100 более $400 млн
03.11.2006
Американские производители вооружений прогнозируют сокращение бюджета Пентагона
1 комментарий
№1
02.03.2021 16:15
Молодцы!
Теперь у нас могут появиться такие беспилотники.

А подводные лодки с крыльями, как у скатов... ?
Перспектива: быстрый бесшумный ход.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов