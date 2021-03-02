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ТАСС

Учения стран ШОС "Мирная миссия - 2021" пройдут летом на одном из полигонов ЦВО

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Учения стран-членов ШОС Мирная миссия-2018 в Чебаркуле
Учения стран-членов ШОС Мирная миссия-2018 в Чебаркуле.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

В консультациях представителей вооруженных сил государств - членов ШОС приняли участие представители ВС России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, КНР, Киргизии и Пакистана

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Антитеррористические командно-штабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2021" пройдут летом на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ЦВО.

"В Оренбурге завершился первый раунд консультаций представителей вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия - 2021", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что мероприятие "пройдет летом на одном из полигонов на территории Центрального военного округа".

В консультациях приняли участие представители Вооруженных сил РФ, ВС Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, КНР, Киргизии и Пакистана.

"Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева. В ходе консультаций рассмотрены сроки проведения учения, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск", - указано в сообщении.

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