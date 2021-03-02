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ТАСС

СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году

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Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

Грузоподъемность аппарата составит порядка 100 тонн, отмечает газета Global Times

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует создать сверхтяжелую ракету-носитель для осуществления пилотируемой миссии на Луну ориентировочно в 2030 году. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По данным издания, грузоподъемность аппарата, название которого не указывается, составит порядка 100 тонн - в четыре раза больше, чем у самой мощной китайской ракеты "Чанчжэн-5". Газета ссылается на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе, по словам которого национальная лунная программа ставит перед КНР новые задачи по разработке гораздо более мощных технологий для запуска космических кораблей.

"Мы прорабатываем вопросы, касающиеся начала разработки тяжелой ракеты-носителя в ходе 14-й пятилетки (2021-2025)", - рассказал эксперт.

Как считают обозреватели издания, проект может быть официально запущен в ближайшие два года. Китайская академия технологий ракет-носителей не опровергла, но и не стала подтверждать эту информацию.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники проинформировала, что в текущем году она планирует осуществить как минимум 40 запусков и тем самым установить новый национальный рекорд.

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Страны
Китай
Компании
CALT
CASC
CNSA
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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3 комментария
№1
02.03.2021 16:28
Я еще помню, как китайцы радовались первому тайкунавту, не так давно это было. А сейчас они уже сверхтяж делают. Поди быстрее нас построят.
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№2
02.03.2021 17:54
Вроде бы по "Чанчжэн-9" пока только закончили ТЭО. Российский "Енисей" пока на уровне эскизного проекта, и определения облика. Если говорить о двигателях то учитывая секретность о китайских для этого проекта практически ничего не известно. Для российской сверхтяжёлой РН вроде бы по последним данным определены находящиеся в разработке метановые РД-182 для первой ступени и РД-169 для второй   Так что стартовые условия примерно равные. Другое дело, что  свой КК для дальнего космоса они уже испытали в реальном полёте, и схему полёта также отработали в ходе последней лунной миссии по доставке лунного грунта на Землю.
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№3
02.03.2021 19:18
И ведь сделают, и высадятся в срок.
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