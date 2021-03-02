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Интерфакс-АВН

В порт Судана, куда зашел российский ракетный фрегат, идет эсминец ВМС США - СМИ

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"Адмирал Григорович"
"Адмирал Григорович".
Источник изображения: militarynews.ru

Лондон. 1 марта. ИНТЕРФАКС - В Порт-Судан на Красном море, куда накануне с визитом прибыл российский фрегат "Адмирал Григорович", направляется ракетный эсминец ВМС США, сообщила в понедельник суданская газета "Аль-Судани".

По ее сведениям, в Порт-Судан для встречи американского боевого корабля уже прибыл временный поверенный в делах США в Хартуме Брайан Шукан, а также военный атташе и ряд других американских военных представителей.

Эсминец пробудет в Порт-Судане три дня. Это будет первый визит американского боевого корабля в Судан с момента создания Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) в 2008 году.

Издание отмечает, что суданские военные уже завершили все приготовления к приему эсминца ВМС США.

В последнее время Вашингтон резко активизировал военные контакты с Хартумом. В конце января там побывал заместитель командующего AFRICOM контр-адмирал Эндрю Янг и директор разведки командования контр-адмирал Хайди Берг.

24 февраля в Порт-Судан с визитом заходило американское быстроходное транспортно-десантное судно USNS Carson City (EPF 7).

Как сообщала пресс-служба Черноморского флота, накануне фрегат "Адмирал Григорович" первым из российских боевых кораблей вошел в порт Судана.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорилось в сообщении.

"В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении "АМАН-2021" (AMAN-2021) в Аравийском море", - отметили в ЧФ.

По данным флота, нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

В декабре прошлого года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

"Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о создании базы ВМФ РФ в Судане.

"Сейчас мы подготовим доклад, подготовим необходимые обоснования по расчету стоимости и в установленном порядке будем принимать решение о начале строительства", - сообщил тогда Иванов.

В настоящее время у России за рубежом есть военно-морская база в сирийском порту Тартус.

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