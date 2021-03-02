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Интерфакс-АВН

Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза

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Модуль "Звезда" МКС
Модуль "Звезда" МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж МКС зафиксировал падение давления воздуха в переходном отсеке (ПРК) модуля "Звезда", следует из переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

"Давление в отсеках - 730 и 465 мм по ПРК", - сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Как докладывал Рыжиков в пятницу вечером после закрытия люков в отсек модуля "Звезда", давление в ПРК было 728 мм.

26 февраля космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где наблюдается утечка воздуха.

Космонавты должны будут измерять давление в отсеке каждые четыре часа с помощью мановакуумметра.

1 марта экипаж планирует приступить к герметизации первой трещины на МКС. Для этого 26 февраля космонавты провели тренировку. Трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Несколько дней назад экипаж также снял с трещины временную заплатку для обследования ее на предмет расширения. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

В четверг космонавты обследовали участок с трещиной №3, но, как сообщал Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

В пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сообщил Рыжиков.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным руководителя полета российским сегментов МКС Владимира Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

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Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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Энергохлам
1 комментарий
№1
02.03.2021 16:25
Что то трещин много. Все трескается и распадается на части?
Нашим пора бежать с МКС, пока все не развалилось.
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