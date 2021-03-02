"ЗРК "Тор" из фанеры в Нагорном Карабахе служили мишенями для "Байрактаров"

Источник изображения: Фото: twitter.com/khalfaguliyev, Отвага2004

Армянские силы в Нагорном Карабахе подставляли под удары азербайджанских высокоточных средств поражения макеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

Фотография одной из таких ложных целей появилась в Сети. Как сообщается, фальшивый ЗРК был замечен в районе Агдама.

Источник изображения: Фото: twitter.com/khalfaguliyev, Отвага2004

Пока нет точных данных, каким образом атакующие войска отреагировали на эту приманку. Даже если они ее и поразили, то позже, наверняка разобравшись, не стали как обычно обнародовать видеокадры, снятые беспилотниками.

Военные эксперты помнят, как в самом конце сентября был продемонстрирован ролик, на котором запечатлен момент уничтожения пусковой установки комплекса "Оса-АКМ".

Источник изображения: Фото: twitter.com/khalfaguliyev, Отвага2004

Как, оказалось, взорвалась не реальная машина, а сделанный из фанеры макет. Это вызвало большое количество едких комментариев, после чего азербайджанские пропагандисты тщательнее стали относиться к размещаемым материалам.

Дмитрий Лемешко