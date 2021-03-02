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Интерфакс-АВН

Еще четыре модульных городка возведены для миротворцев в Нагорном Карабахе - Минобороны России

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России введены в эксплуатацию еще четыре блочно-модульных городка в Степанакерте и Мартуни, сообщило в понедельник ведомство.

"Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов", - подчеркивается в сообщении.

В Нагорном Карабахе построены уже восемь городков для миротворцев, указывают в военном ведомстве.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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