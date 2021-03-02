Еще четыре модульных городка возведены для миротворцев в Нагорном Карабахе - Минобороны России

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - В целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России введены в эксплуатацию еще четыре блочно-модульных городка в Степанакерте и Мартуни, сообщило в понедельник ведомство.

"Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов", - подчеркивается в сообщении.

В Нагорном Карабахе построены уже восемь городков для миротворцев, указывают в военном ведомстве.