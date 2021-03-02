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Интерфакс-АВН

Тегеран не заинтересован в неформальной встрече с западными странами по атому - МИД Ирана

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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Дубай. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Тегеран пока не заинтересован в предложении о проведении в Европе консультаций по иранской ядерной проблеме, заявили в воскресенье в МИД Ирана.

"Принимая во внимание недавние заявления и действия США и трёх европейских стран, Иран считает, что время для проведения неформальной встречи с этими странами не настало", - заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатиб Заде. Его слова приводят западные СМИ.

Ранее в ЕС предложили провести консультации с участием Ирана и США, чтобы попытаться наметить пути возвращения в атомную сделку Вашингтона и Тегерана.

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Страны
Иран
США
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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