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Корреспондент (Украина): украинским военным разрешили поднимать ногу ниже во время строевого шага

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Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

В командовании сухопутных войск Украины рассказали о нововведении — строевом шаге, при котором нога поднимается на 10-15 см. Новый строевой шаг будет применен на военном параде по случаю 30 годовщины независимости Украины.

Военные теперь будут ниже поднимать ногу

Военнослужащим ВСУ разрешили во время строевого шага поднимать ногу не на 15-20 см от земли, как было ранее, а на 10-15 см. Об этом в Facebook сообщила служба связей с общественностью Командования сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что новый строевой шаг будет применен на военном параде по случаю 30 годовщины независимости Украины. Поэтому в отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого провели показательное занятие по методике подготовки личного состава к этому мероприятию с учетом нововведений.

"Присутствующим продемонстрировали движение старого и нового строевого шага одиночно и в составе шеренг, парадного расчета. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см. Основным отличием стало то, что теперь военнослужащие, которые движутся строевым шагом, поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см", - сказано в сообщении.

Участие в мероприятии приняли представители видов и родов вооруженных сил Украины и сектора безопасности и обороны Украины.

Ранее в ОП обсудили концепцию празднования 30-летия независимости Украины.

Напомним, в 2020 и 2019 году в Киеве не проходили военные парады на День независимости. Эта традиция была отменена после того, как президентом стал Владимир Зеленский. В центре Киева проходили другие мероприятия в новом формате. При этом ветераны и волонтеры организовывали марши защитников Украины.


Елена Качуровская

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
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