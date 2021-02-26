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Naked Science

Blue Origin назвала новую дату первого запуска многоразовой ракеты New Glenn

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New Glenn
New Glenn.
Источник изображения: Blue Origin

Согласно новому графику, первый старт тяжелой многоразовой ракеты New Glenn может состояться в конце 2022 года. Ранее в качестве возможной даты называли 2021-й, а до этого он был намечен на прошлый год.

Многоразовая ракета New Glenn — самый значимый и наиболее амбициозный проект компании Blue Origin. Ранее первый запуск носителя хотели произвести в этом году, однако теперь его решили сдвинуть.

По данным, озвученным представителем Blue Origin Джарреттом Джонсом, сроки пришлось сдвинуть после потери ключевого контракта с Пентагоном в 2020 году — National Security Space Launch (NSSL) Phase 2 Launch Services Procurement.

Blue Origin проиграла United Launch Alliance и SpaceX, которых выбрали в качестве поставщиков космических услуг. Согласно новому графику, первый старт New Glenn может состояться в четвертом квартале 2022 года.

New Glenn представляет собой двух- или трехступенчатую тяжелую ракету-носитель, разрабатываемую с 2012 года. На низкую опорную орбиту она может вывести до 45 тонн.

Ранее, напомним, стало известно, что для запуска перспективного исследовательского аппарата выбрали американо-украинскую ракету Alpha.

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Страны
США
Украина
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
SpaceX
ULA
Проекты
2020-й год
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