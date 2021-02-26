FC-31 – будущее палубной авиации Китая?

О самом таинственном самолете-невидимке Поднебесной

Сегодня лишь две страны мира смогли разработать своими силами и поднять в небо истребители 5-го поколения сразу двух достаточно существенно отличающихся друг от друга типов – США и Китай. Остальные либо создали только один боевой самолет такого класса, либо все еще создают их. Кстати, согласно китайской номенклатуре, те боевые самолеты, которые во всем мире принято относить к 5-му поколению, в самой Поднебесной относят к 4-му поколению. Что ж, Восток, как известно, дело тонкое.

В тени «Могучего дракона»

Главной ударной силой китайской авиации будущего станет истребитель 5-го поколения «Цзянь-20» (J-20), который известен под названиями «Могучий дракон» (китайский вариант) или «Черный орел» (западный вариант). Он уже стоит на вооружении ВВС НОАК, на сегодня выпущено более полусотни таких машин. Однако в тени «Могучего дракона» притаился другой, менее известный, но не менее интересный со всех точек зрения представитель боевых авиационных комплексов 5-го поколения по-китайски.

Речь идет об истребителе FC-31 «Кречет» (Gyrfalcon), который первоначально фигурировал в СМИ и на форумах под неофициальным обозначением «Цзянь-31» (J-31). Разработана эта боевая машина специалистами компании Shenyang Aircraft Corporation, расположенной в г. Шеньян провинции Ляонин и входит в состав крупной китайской авиастроительной корпорации AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Сенсация за сенсацией

Первый полет этот китайский самолет-невидимка, созданный в рамках «Проекта 310» на собственные средства компании-разработчика и представляющий собой по большому счету легкий вариант истребителя 5-го поколения, совершил почти 10 лет назад – 31 октября 2012 года. Причем уже на последовавшей вскоре после этого международной аэрокосмической выставке Air Show China 2012, проходившей в Чжухае с 13 по 18 ноября, была показана масштабная модель этой новинки китайского авиапрома. Невиданная открытость для суперзакрытого в отношении военных дел Китая.

Правда, тогда самолет проходил под ничего не говорящим нейтральным названием «перспективный многоцелевой истребитель», которое можно присвоить почти любой новинке в этом классе боевой авиатехники. Официальное же обозначение FC-31 в связи с этой программой было впервые упомянуто только через два года – на Чжухайском аэрокосмическом салоне 2014 года. Причем тогда посетители могли не только близко ознакомиться с масштабной моделью китайского многоцелевого среднего истребителя 5-го поколения, но и издалека полюбоваться этой машиной в рамках летной программы выставки. Кстати, истребитель «Цзянь-20» появился на авиасалоне в Чжухае только два года спустя, да и то лишь на мгновение, совершив стремительный пролет перед многочисленными зрителями в ходе официальной церемонии открытия выставки.

Ну, а в 2015 году авиаэкспертов ждала новая сенсация от авиастроителей из Поднебесной – в рамках очередного Дубайского международного авиасалона центральное место в стендовой экспозиции китайской авиастроительной корпорации AVIC занимала внушительная и сразу бросающаяся в глаза крупномасштабная модель самолета FC-31.

Причем интерес к машине, даже несмотря на то что и модель, и сам истребитель «живьем» уже демонстрировались до этого в Чжухае, был столь высоким, что разработчик провел на дубайской выставке пресс-брифинг, в ходе которого Лин Пен – руководитель данной программы в корпорации AVIC (хотя его часто представляют как главного конструктора самолета) предоставил некоторую информацию по проекту FC-31. Но при этом традиционная в таких случаях сессия вопросов и ответов организована не была, так что возможности уточнить какие-то интересующие их моменты журналисты не имели.

Как тогда отмечалось, в список задач китайского истребителя-невидимки легкого класса войдут: завоевание господства в воздухе – с возможностью поражения воздушных целей за пределами дальности визуальной видимости – и нанесение ударов по наиболее ценным наземным целям противника, расположенным в глубине его обороны; подавление важных объектов вражеской ПВО и решение задач в интересах своей противовоздушной обороны; оказание непосредственной огневой поддержки своим войскам, а также ведение разведки и наблюдения. Решение этих задач предполагается обеспечить в любое время суток и в широком диапазоне погодных и климатических условий.

Причем представители компании-разработчика отмечали, что конкретный состав комплексов вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования будет определяться исходя из требований заказчика. Особо отмечалась также и способность перспективной машины работать в системе сетецентричного управления боевыми действиями с возможностью обмена данными целеуказания с другими боевыми самолетами и т.п.

Особо отмечу, что после дубайского показа FC-31 многие эксперты сразу же заговорили о том, что в отличие от самолета «Цзянь-20» этот китайский истребитель 5-го поколения в первую очередь предназначен не для своего Минобороны, а для поставки на экспорт. Тем более что сами китайские военные особого интереса к этой машине ни тогда, ни потом не проявляли.

Особенности конструкции

Во внешнем облике «живого» FC-31 и его масштабной модели без особого труда угадываются отдельные черты как упомянутого китайского истребителя 5-го поколения J-20, так и его зарубежных собратьев – американских F-22 «Раптор» и F-35 «Лайтнинг II» и российского Су-57. Включая широкое применение элементов, разработанных в рамках технологии обеспечения малозаметности стелс.

Впрочем, безусловно, больше всего «Кречет» напоминает именно F-35. Причем китайская боевая машина находится примерно в той же весовой категории, что и американская: максимальная взлетная масса истребителя «Лайтнинг II» в базовой модификации (F-35A) составляет около 32 т, а заявленная максимальная взлетная масса китайского истребителя – около 25 т. По крайней мере именно такая цифра была до сих пор представлена в рекламно-информационных листовках, распространявшихся компанией-разработчиком на международных выставках.

FC-31 имеет одноместную кабину, приборное оборудование которой скомпоновано по принципу «стеклянной кабины». На выставке Air Show China 2016 китайские специалисты представили макет концепт-проекта перспективного приборного оборудования кабины (Advanced Avionics Concept Cockpit), который многие эксперты тут же связали с «Кречетом». Причины для этого были вполне весомые: макет кабины находился совсем рядом с макетом этого самолета. Среди основных отличительных особенностей концепт-проекта можно отметить наличие одного многофункционального широкоформатного жидкокристаллического дисплея с сенсорным управлением, стандартного индикатора на фоне лобового стекла и боковой ручки управления.

Истребитель оснащается двухдвигательной силовой установкой: на первом летном прототипе – машине с бортовым номером 31001 – и, возможно, на втором, модифицированном летном прототипе, о котором часто говорится в китайских источниках, разработчик поставил российские двухконтурные турбореактивные двигатели серии РД-93, но на серийные самолеты намечается ставить уже двигатели национальной разработки. В качестве претендентов рассматриваются «движки» семейств WS-13 или WS-19.

Самолет получил крыло размахом 11,5 м, которое, что интересно, выполнено цельным элементом конструкции вместе с центропланом, и двухкилевое оперение с развалом килей наружу. Причем если на первом летном прототипе FC-31, показанном в Чжухае в 2014 году, имелись трапециевидные кили – как на истребителе F-22A, то на представленной тогда же масштабной модели они уже были выполнены в варианте с положительной стреловидностью по задней кромке – точь-в-точь как на истребителе F-35. Кстати, на модели еще и «подрезали» законцовки крыла и горизонтального оперения.

Особо следует отметить, что в конструкции китайского истребителя 5-го поколения легкого класса широко используются крупногабаритные элементы каркаса планера и панелей обшивки его фюзеляжа, а также активно применяются элементы, выполненные по технологии 3D-печати. Все это, судя по всему, должно упростить производственный процесс и снизить закупочную стоимость серийных машин.

Последние разработчик видит скорее всего именно в том виде, в каком «Кречет» был представлен на его крупномасштабной модели. Хотя не исключено, что это всего лишь одна из инженерно-конструкторских итераций на длинном пути создания конечной версии легкого стелс-истребителя нового поколения.

Что касается снижения заметности своего истребителя в различных диапазонах, то разработчик, согласно представленной им информации, намерен обеспечить ее за счет применения S-образных воздухозаборников двигателей и реактивных сопел с зубчатыми кромками на заднем срезе (это хорошо было видно на крупномасштабной модели машины), использования специальных радиопоглощающих покрытий и т.д.

В зависимости от требований заказчика

Размещение авиационных средств поражения в первую очередь предусматривается во внутреннем отсеке вооружения, который конструктивно расположен в нижней средней части фюзеляжа машины и оборудован двухсекционными створками. Судя по представленной модели, отсек может вместить четыре управляемые ракеты класса воздух–воздух или авиабомбы общей массой до 2 тыс. кг. Кроме того, размещение авиационных средств поражения предусмотрено и на шести внешних подкрыльевых узлах подвески.

Состав комплекса бортового радиоэлектронного оборудования китайского легкого стелс-истребителя, как уже упоминалось, разработчик предполагает формировать исходя из требований конкретных заказчиков, хотя, основываясь на особенностях демонстрировавшихся на сегодня моделей, можно сказать, что внизу в носовой части фюзеляжа самолета однозначно будет установлена оптико-электронная система.

Согласно информации, представленной в рекламно-информационных материалах, распространявшихся на выставках, длина самолета составляет 16,8 м (по другим данным – 17,3 м), а высота – 4,79 м. Максимальная боевая нагрузка FC-31, как указывалось разработчиком, составит 8 тыс. кг, в том числе 2 тыс. кг – во внутреннем отсеке вооружения.

При этом боевой радиус машины при условии размещения авиационных средств поражения только во внутреннем отсеке вооружения достигнет 1,2 тыс. км. Увеличить его, судя по всему, можно будет за счет дозаправки топливом в полете – соответствующее оборудование на машину, судя по всему, установить планируется (по крайней мере на представленной масштабной модели топливозаправочная штанга присутствовала).

Практический потолок «Кречета» может достигать 16 тыс. м, а максимальная скорость полета – примерно М=1,8. Расчетный срок службы машины – около 6–8 тыс. летных часов, или 30 лет.

Будущее палубной авиации?

Первоначально разработчик утверждал, что первый полет серийного FC-31 должен состояться уже в 2019 году, на 2022 год было запланировано достижение начальной, а на 2025-й – полной оперативной готовности. Причем заказчиков, судя по сделанным в 2014–2015 годы заявлениям китайских представителей, на машину на тот момент не было, хотя, как утверждалось, переговоры велись, в том числе и с командованием ВВС НОАК.

На дворе уже 2021 год, но информации о том, что самолет принят на вооружение китайской авиации или поступил хотя бы в малосерийное производство, не было. Возможно, что в свете успеха, сопутствовавшего программе «Цзянь-20», принятие на вооружение легкого варианта истребителя 5-го поколения в Пекине признали излишним. Нет данных и о том, что FC-31 приобрел кто-то из зарубежных заказчиков.

Зато в китайских соцсетях и СМИ постоянно циркулирует информация о продолжающихся испытаниях этой машины, причем уже в модифицированном варианте. Но подчеркну: все эти сообщения официально разработчиком не подтверждаются. В то же время на рекламном постере AVIC, появившемся в январе 2021 года в преддверии ежегодной рабочей конференции этой корпорации в ее аккаунте в сети Weibo, самолет FC-31 запечатлен в числе пяти главных «прорывных проектов» компании – наряду с тяжелым стелс-истребителем J-20, военно-транспортным самолетом Y-20, многоцелевым боевым вертолетом Z-20 и разведывательно-ударным дроном-невидимкой GJ-11, внешне очень схожим с нашим «Охотником».

С другой стороны, недавно в СМИ просочилась информация о том, что «Кречет» может быть использован для создания палубной версии самолета-невидимки, которая поступит на вооружение авианосной авиации китайского флота. Данное предположение не кажется таким уж фантастичным. Ведь у Поднебесной уже есть два боеготовых авианосца, а в скором времени ожидается поступление и третьего, более крупного плавучего аэродрома – первого из двух кораблей, которые будут построены по новому проекту и получат ряд новейших систем, включая электромагнитные катапульты. Просматривается в будущем уже и атомный авианосец.

Тяжелый «Цзянь-20» на эти корабли не сядет ни в каком случае, а вот более легкий FC-31 – вполне сможет. Надо лишь его немного доработать, что, как представляется, не так уж и сложно с технической точки зрения. Тем более что еще в марте 2013 года известный специалист в области авиастроения Сунь Цун – главный конструктор первого китайского палубного истребителя J-15, затем – главный конструктор «Кречета», а сегодня – президент Китайской авиационной академии (Chinese Aeronautical Establishment – САЕ), в интервью агентству «Синьхуа» говорил, что в будущем FC-31 «может стать палубным истребителем». Так что, вполне возможно, вскоре нас ждет новая сенсация.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – журналист, писатель.