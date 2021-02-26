Минобороны России отреагировало на заявление Пашиняна о РК «Искандер - М»

Ракетные комплексы «Искандер - М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, сообщили в четверг, 25 февраля, в министерстве обороны России.

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер».

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся», — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, Пашиняна ввели в заблуждение, в результате чего он использовал неточную информацию.

«Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил подробности, пишет «РИА Новости».

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна об «Искандере».

В четверг Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Премьер назвал это попыткой военного переворота.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. До этого в городе одновременно прошли акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Как заявил координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, оппозиция будет каждый день проводить протесты с требованием отставки премьер-министра Армении.

После завершения акции сторонников Пашиняна премьер-министр призвал политические силы к консультациям.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в регионе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов и возвращение беженцев в Карабах.