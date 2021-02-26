Кандалы шаблонов. Привычка ЕС недооценивать армию России – чревата

Брюссель в растрепанных чувствах. С одной стороны, не верится, или не хочется верить, что Россия даст фору любым ВС почти всегда. С другой – надо быть на равных. В любом случае, время ломать стереотипы, пишет Ксавье Рофе в издании Atlantico.

Ушло то время, когда у России была репутация страны, у которой сплошь "ржавые танки и ядерные ракеты в полуразвалившихся ангарах". Сейчас российский арсенал отвечает лучшим стандартам и куда более внушительный, уточняет в своей статье для французского Atlantico Ксавье Рофе.

Не то, чтобы этим он призывает срочно все страны Евросоюза начать вооружаться. Журналист недоумевает, как можно быть такими слепыми и не видеть очевидного: Россия за последние 10 лет стала обладателем высокотехнологичного вооружения. Свои выводы автор подкрепляет несколькими примерами.

Один из них – случай в Черном море. Эсминец "Дональд Кук", которым любят хвастать ВМС США, оказался в ловушке. Да в такой, что в какой-то момент его экипаж напрочь ослеп и оглох. Сверхсовременное военное судно, на борту которого 96 крылатых ракет Tomahawk и 50 противовоздушных ракет оказался никчемным. Эсминец пришлось удалиться восвояси под ручным управлением. А всего-то стоило над ним пролететь российскому тактическому бомбардировщику Су-24 с комплексом "Хибины". Это прямо как из серии - "знай русских".

Другой пример связан с появлением российских сил в Сирии, продолжает Ксавье. В страну были поставлены средства радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Благодаря чему был установлен своего рода воздушный щит радиусом в 300 км, который сделал недосягаемыми для сил НАТО. Весь арсенал, которым ВС альянса пытались "пробить" защиту, лишь "расписался в своей недееспособности. Что только не пробовали натовцы: "радары слежения, спутники-шпионы, высокочастотное радио, сотовая связь, каналы управления дронами (разведывательными и ударными), Wi-Fi – все это прекратило работать". А такие системы, как "Москва-4", "Ртуть-БМ", "Инфауна" помогают избавиться от ненужных глаз при взлётах и посадках российских самолётов, уточняет автор.

И список подобных казусов можно продолжать долго, рассказывая о преимуществах сухопутного робота "Уран-9", роботизированных комплексах "Платформа М" и "Арго", боевом роботе "Нерехта", а также о подлодке "Гном".

По всей видимости, не зря в НАТО и Пентагоне так часто беспокоятся за оборонные успехи России. Потому как только военные могут понять, насколько сейчас высок потенциал современного и высокотехнологического вооружения страны. И чего будет стоить странам ЕС и НАТО возможность хотя бы приблизиться к той планке, которую задала России, демонстрируя свое превосходство. Ксавье надеется, что Запад это понимает.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik