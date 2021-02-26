Zham (Армения): cвоим «искандерским» ответом Пашинян в очередной раз поставил под угрозу армянскую государственность

Автор резко критикует заявление Пашиняна о качестве российских ОТРК «Искандер», стоящих на вооружении ВС Армении. Придя к власти с улицы, Пашинян так и не превратился из «провинциального журналиста» в государственного деятеля и не осознал, что нельзя ущемлять интересы основного союзника Армении — России.

Один из основных тезисов интервью Никола Пашиняна заключался в том, что поставленные Армении "Искандеры" были устаревшими и неработающими. Этим своим ответом Никол Пашинян пытался сделать мишенью Сержа Саргсяна, но на деле нацелился на Россию, поскольку по сей день в мире ведется дискурс относительно качества российского оружия, в том числе относительно качества "Искандера".

Не секрет, что на рынке оружия между Россией и западными странами существует жесткая конкуренция за новые "территории", а региональные войны - своеобразные полигоны для демонстрации различных видов оружия.

Например, после последней Карабахской войны на мировом рынке оружия резко возросла "стоимость активов" турецких беспилотников Bayraktar. Вчерашние же слова Пашиняна об "Искандере" стали серьезным ударом по российским интересам. Это был также имиджевой удар по России от главы государства, считающегося стратегическим партнером Российской Федерации.

Пашинян, придя к власти с улицы, так и не превратился из "провинциального журналиста" в государственного деятеля. Он еще не осознал, что в межличностных спорах и "разборках" нельзя ущемлять интересы других государств.

То же самое он сделал в 2018 году, когда из-за преследования Роберта Кочаряна возбудил уголовное дело против тогдашнего секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Он не понял, что этим шагом он нанес серьезный удар по имиджу России. Армянский народ увидел ответ на все это во время войны 2020 года. В результате мы потеряли большую часть территории Карабаха, погибло около 5 тысяч человек… Но, как выясняется, Пашинян не сделал никаких выводов из всего этого. Его провинциальная сущность не позволяет ему изменить собственное сознание.

Когда в 2018 году Никол отвечал Сергею Лаврову и заявлял, что "Россия должна адаптироваться к армянским реалиям", он не понял, что это приведет к потере территорий Карабаха и унесет жизни около 5 тысяч человек. Но даже такие результаты войны не могли поменять Пашиняна. Как говорится, "красная корова не сменит свою шкуру".

Конечно, на официальном уровне Россия не ответит Пашиняну, поскольку может оказаться в смешной ситуации. Россия считает себя конкурентом США, Германии, Китая, но не Пашиняна. Но косвенно Москва обязательно ответит Пашиняну. Пашинян на посту премьер-министра - катастрофа для армянского народа. И чем раньше люди осознают это, тем меньше потерь понесет Армения в разных сферах. Такова реальность.

Артак Акопян