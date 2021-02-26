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ТАСС

Специалисты анализируют телеметрию и видео по стыковке "Прогресса МС-16" к МКС

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Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16»
Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16».
Источник изображения: Роскосмос ТВ/Youtube

Генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов считает преждевременными комментарии по поводу возможного повреждения головным обтекателем антенны, установленной на грузовом корабле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" и Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" проводят анализ телеметрической информации по стыковке корабля "Прогресс МС-16", который не смог в автоматическом режиме причалить к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов.

"В настоящее время специалисты АО "РКЦ "Прогресс" и ПАО "PKK "Энергия" проводят анализ телеметрической информации и видеоматериалов", - отметил Баранов.

Гендиректор РКЦ также отметил, что считает преждевременными комментарии по поводу возможного повреждения головным обтекателем антенны, установленной на грузовом корабле.

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания.

В официальном аккаунте МКС в "Твиттере" отмечалось, что переход на телеоператорный режим потребовался из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс". В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что переход с автоматической на ручную стыковку "Прогресса МС-16" потребовался из-за поврежденной антенны, установленной на корабле. Информацию ТАСС подтвердил второй источник. По его словам, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты. В Роскосмосе не стали комментировать ТАСС информацию до завершения работы специалистов.

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Россия
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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
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