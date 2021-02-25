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ТАСС

Рогозин сообщил, что Роскосмос пока не отказывается от запуска модуля "Наука" в мае

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МЛМ-У "Наука" в транспортном контейнере
МЛМ-У "Наука" в транспортном контейнере.
Источник изображения: https://habr.com/

По словам главы госкорпорации, сейчас на Байконуре завершаются электроиспытания модуля, затем стартуют вакуумные испытания

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" еще может быть запущен к Международной космической станции в конце мая. Об этом в среду сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас два пусковых окна - конец мая и июль. Если будем в чем-то сомневаться, то, чтобы не иметь каких-то рисков, мы выйдем на резервную дату. В любом случае, мы от конца мая не отказываемся", - сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", выложенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

По словам главы госкорпорации, сейчас на Байконуре завершаются электроиспытания модуля. Затем стартуют вакуумные испытания, которые продлятся примерно месяц.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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