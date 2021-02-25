В 2020 году удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб - Путин

Зарубежные спецслужбы могут использовать террористов в своих целях, выявлению этих контактов нужно уделить особое внимание.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб», - сказал Путин, отметив, что «все идет в ход, используют и террористов».

Он подчеркнул, что террористическая сеть в РФ пытается любыми способами восстановить свою активность. «Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию, учитывать, что главари, идеологи террористов постоянно меняют свою тактику, ищут источники для финансирования и финансовой подпитки, используют новые приемы для пропаганды и втягивания в свои ряды молодежи», - цитирует президента ТАСС.

Путин также потребовал повышать уровень антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, критически важных объектов, социальных учреждений и в целом эффективнее координировать работу ФСБ и других силовых структур под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Путин заявил, что в стране «пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб», - отметил президент.