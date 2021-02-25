Экс-директор СНБ Арцаха о не сработавших «Искандерах»: плохому танцору, всегда яйца мешают (АрмИнфо, Армения)

В Армении продолжается скандал вокруг высказывания президента страны о якобы низком качестве ОТРК «Искандер», стоящих на вооружении ВС Армении. По мнению экспертов, речь идет не о недостатках оружия, а о неграмотном его использовании.

"Плохому танцору, всегда яйца мешают". Так отреагировал экс-директор СНБ Нагорно-Карабахской республики, генерал- лейтенант ВС Армении Аршавир Гарамян на утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОТРК "Искандер" был применен в осенней войне в Карабахе, однако сработал на 10 процентов.

Гарамян констатировал, что ответы, на вопросы заданные Пашиняном, "может ответят, почему выпущенный "Искандер‟ (ракета) не взорвался или взорвался к примеру на 10 процентов?"

Отметим, что накануне реагируя на высказывания третьего президента РА Сержа Саргсяна о том, что он удивлен, почему "Искандер" не использовался на 3 или 4 день войны, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью порталу 1in.am выступил с ответным вопросом: "Может он (Серж Саргсян - прим. ред.) ответит, почему "Искандер‟ не взорвался или, к примеру, взорвался на 10 процентов?".

На вопрос ведущего, как такое возможно, Пашинян парировал: "Не знаю. Может, потому, что это было оружие 80-ых?"

Меж тем, российские военные эксперты на просьбу АрмИнфо рассказать, возможно ли в принципе, чтобы ОТРК "Искандер" сработал на 10 процентов отметили, что такое невозможно. "По техническим характеристикам невозможно чтобы ракета сработала на 10 процентов. Ракеты "Искандер‟ либо вообще не сработают, либо произойдет детонация боевой части. А подобный сценарий - то есть если ракета не сработает - может произойти из-за неправильного или неграмотного использования комплексов", - отметили в один голос эксперты.

Отметим, что "Искандер" - семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К", "Искандер-Э". Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), расположенном в городе Коломна Московской области.

Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. Впервые ракетный комплекс "Искандер" был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в городе Жуковском Московской области.

Серийное производство "Искандеров" началось в 2006 году. Армения приобрела комплекс "Искандер" в 2016 году. Стоит также заметить, что Армения единственное государству, кому российская сторона продала эти комплексы.

Стоит также заметить, что, по мнению западных аналитиков, ОТРК "Искандер", наряду с такими системами ПВО, как С-400, и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как "зона запрета доступа", которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. По мнению The National Interest, ОТРК "Искандер" является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов "Искандерами" по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК "Искандер" по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Заметим, что, согласно муссируемой в СМИ информации, ОТРК "Искандер" был применен лишь в конце боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта под городом Шуши.

Марианна Мкртчян