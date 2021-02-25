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В Минобороны России прошло совещание по организации научно-деловой программы форума "Армия-2021"

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Военнослужащие на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Военнослужащие на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 24 февраля. В Минобороны РФ в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму "Армия-2021" прошло установочное совещание с программным комитетом по организации научно-деловой программы форума.

В ходе совещания члены программного комитета, должностные лица военных округов и Северного флота, а также полноправные участники научно-деловой программы в лице представителей федеральных органов исполнительной власти и организаций, неподведомственных Минобороны России, получили общее представление о порядке формирования научно-деловой программы в рамках предстоящего форума.

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ (председатель программного комитета) генерал-лейтенант Василий Трушин акцентировал внимание на необходимости сосредоточить основные усилия органов военного управления на планомерной и качественной подготовке каждого мероприятия научно-деловой программы, определении проблемных вопросов и формировании тем выступлений докладчиков.

"Все делают люди. Если люди активные, то и мероприятия будут качественными, интересными и запомнятся на долгое время. Мы вместе должны сделать научно-деловую программу интересной и полезной", – подчеркнул В.Трушин.

Обсуждение результатов работы органов военного управления по выработке предложений в перечень мероприятий научно-деловой программы форума планируется провести в дальнейшем на совещаниях с программным комитетом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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