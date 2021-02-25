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Интерфакс-АВН

Путин ставит перед ФСБ задачу защищать российские компании от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках

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Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу защищать российский бизнес от преступных посягательств на внешних рынках.

"Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой сферы страны, в рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках", - сказал Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ.

Такой же последовательной, по его словам, должна быть борьба с коррупцией в экономике и на всех уровнях власти. Президент особо обратил внимание сотрудников ФСБ на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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