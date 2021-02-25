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Интерфакс-АВН

Путин указывает на последовательную и агрессивную политику по сдерживанию России, попытки поставить ее под контроль

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия сталкивается с агрессивной политикой, направленной на сдерживание развития страны и постановку ее под внешний контроль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге, ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ в среду.

Он отметил, что этот уже сценарий воплощен в жизнь в некоторых странах на постсоветском пространстве.

"Ничего я здесь не преувеличиваю. Вас и убеждать в этом не нужно, вы это сами хорошо знаете. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями некоторых государственных деятелей целого ряда стран", - сказал президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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