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WarSpot

T-7A Red Hawk — первый цифровой самолёт

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Источник изображения: warspot.ru

Цифровая инженерия добралась до авиационной промышленности. Вчера, 23 февраля, компания Boeing объявил о начале серийного производства учебно-тренировочного самолёта T-7A Red Hawk.

Самолёт, созданный совместно со шведской компанией Saab AB, в 2018 году выиграл тендер ВВС США в рамках программы Т-Х. Долгосрочный контракт, полная стоимость которого составляет $9,2 млрд, включает в себя 351 учебно-тренировочный самолёт, а также 46 наземных тренажёров.

Производство T-7A Red Hawk

T-7A Red Hawk стал первым самолётом, разработанным с применением метода цифровой инженерии. В дальнейшем ВВС США намерены развивать это направление и даже выделили обозначение «e» для самолётов, разработанных с применением метода цифровой инженерии.

Презентация eSeries — внедрения метода цифровой инженерии в военные разработки

В Boeing указывают, что применение метода цифровой инженерии позволило повысить качество первоначального проектирования на 75%. Время сборки сократилось на 80%, а разработка и тестирование программного обеспечения — на 50%.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Компании
Boeing
SAAB
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