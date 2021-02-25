NHK (Япония): Америка требует от Китая прекратить агрессию против японских островов Сенкаку в Южно-Китайском море

СМИ Японии дают срочные сообщения по поводу необычно жесткого заявления помощника министра обороны США Джона Кирби с требованием к Китаю «немедленно прекратить вторжения в территориальные воды Японии вокруг японских островов Сенкаку». Многие в Японии считают, что опасность военного конфликта в регионе резко возрастает.

В Японии "информационный взрыв". Все основные СМИ сегодня дали сообщения и комментарии по поводу резкого заявления помощника министра обороны США по связям с общественностью контр-адмирала Джона Кирби с требованием к Китаю "немедленно прекратить вторжения в территориальные воды Японии вокруг японских островов Сенкаку". Особый упор делается на ту часть этого заявления, в котором говорится о том, что "ошибочные действия Китая могут привести к существенным материальным потерям для него". Многие наблюдатели заговорили о резком обострении ситуации в Южно-Китайском море и высокой вероятности военного конфликта в этом регионе. Комментарии японских читателей противоречивы. Некоторые из них под воздействием пропаганды носят далеко не мирный, а зачастую подстрекательский и даже агрессивный характер. "Давай, Америка, покажи этим китайским коммунистам!". В то же время, имеется и немало таких высказываний японцев, которые призывают к осторожности в этом вопросе и сожалеют, что суверенная Япония полагается в вопросах защиты своего суверенитета на "чужого дядю".

Подробное сообщение о вновь создавшейся напряженной ситуации в регионе дает на своем новостном сайте государственная телерадиокорпорация Японии NHK.

В материале NHK говорится о том, что в связи с неоднократными и повторяющимися вторжениями судов китайской береговой охраны в акваторию островов Сенкаку, административно входящих в состав японской префектуры Окинава, министерство обороны США, указав, "что такие ошибочные действия китайский властей могут закончиться для них значительным материальным ущербом", потребовало от Китая такие действия немедленно прекратить.

20 и 21 февраля два китайских корабля береговой охраны вновь вторгались в территориальные воды Японии вокруг островов Сенкаку (префектура Окинава). Эти вторжения повторяются постоянно.

23 февраля помощник министра обороны США Джон Кирби в ответ на заданный ему на пресс-конференции вопрос о вторжении китайских военных судов в территориальное пространство Японии ответил: "Ошибочные действия китайских властей могут иметь серьезные последствия в виде материального ущерба для китайской стороны. Мы решительно требуем от Китая прекратить осуществление подобных действий с использованием кораблей управления безопасности на море".

Кроме того, американский представитель заявил о том, что "мы поддерживаем Японию", и таким образом послал "сдерживающий сигнал" китайским властям.

С 1 февраля нынешнего года в Китае приняты новые законодательные акты "о безопасности на море", разрешающие китайским судам береговой охраны и управления безопасности на море игнорировать требования иностранных судов об остановке, а также допускающие наличие на их борту вооружений.

Американская администрация, указывая на то, что китайские власти могут использовать новый закон о безопасности на море для того, чтобы запугать соседние страны региона, выражает свою глубокую озабоченность ужесточением политики Китая в юго-восточной части Тихого океана. В США нарастают тревожные настроения в связи с резкой активизацией деятельности китайского управления безопасности на море в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

На пресс-конференции, состоявшейся после очередного заседания японского правительства, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил: "В ходе телефонных переговоров руководителей Японии и США с американской стороны были подтверждены непоколебимые обязательства США в отношении совместной американо-японской обороны. Было заявлено о том, что статья 5 японско-американского договора безопасности в полной мере применима и в отношении островов Сенкаку. Нынешнее заявление официального представителя министерства обороны США находится в русле указанных договоренностей, и полностью приветствуется нами".

Кроме того, как сообщает NHK, японский министр добавил: "Морская акватория вокруг островов Сенкаку находится под полным японским суверенитетом, и осуществляемая там активность китайских сил безопасности на море является грубым нарушением международного права. Мы решительно протестуем против таких действий китайских властей. Мы будем крепить солидарность в подходе к этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, с Америкой. Делая в необходимых случаях соответствующие заявления, мы в то же время хладнокровно и решительно будем продумывать и другие наш действия".

Комментарии японских читателей

nari_yai

Японское правительство должно как можно быстрее заскочить на эту американскую "волну". Вот тебе и на! А мы думали, что Байден прокитайски настроен! Видимо, он понял, насколько сильны антикитайские настроения в Конгрессе, и срочно "сдал назад". Ну что же, Японии это только на руку!

ykatou

Во это здорово! Получай, Китай!

daisuke_judobjj

Давай, Америка! Покажи Китаю не на словах, а на деле!

iggy79012345679

Неожиданно! Но мы сможем оценить это по достоинству только в том случае, если американцы будут подтверждать свои слова делами!

ShizumeNagayasu

Америка! Продемонстрируй свою крутизну делами. Тебе слабо провести совместные американо-японские маневры вокруг островов Сенкаку?!

Hl8Ekp3zPVSWq2j

Все это похоже на собачье д…мо! Если Япония правосубъектна, то почему не она сама заявляет решительные протесты китайцам? Япония сама должна заботиться о суверенитете своих территорий! А если "уступает" это право Америке, то о какой независимости Японии можно говорить?

hana_hana695

Плохо. Все это означает, что мы полностью зависим от Америки. Министр иностранных дел Мотэги не больно-то смел в своих заявлениях!

2525415mi

Дело зашло слишком далеко! Тут Америку не благодарить надо, а беспокоиться о том, что ситуация поднялась на новый критический уровень!

cischaba

Так что, получается, Байден хороший, что ли? Это ведь с его подачи Америка говорит китайцам: "Эй, Китай, прекрати вторгаться в территориальные воды Японии!"

tonnura74703275

Не стоит Японии уповать на военные методы! Лучше действовать в рамках международного права, ООН и т.д.!

daiginjo88

Если уже дошло до угроз применения силы, то дело плохо!

junkgarage

Значит, если бы не было Америки, то Япония сама уже ни на что не способна?!

makalov1940

И когда же Япония станет по-настоящему взрослой?!

finalvent

А чего это Америка так беспокоится о наших территориях? Разве они принадлежат ей, а не нам? Чего же мы тогда так кричим об их суверенитете?

barnstorm_kirin

Спасибо Америке, что она решилась на такой смелый поступок! А то Япония только и знает, что "отстреливается" одними сожалениями! Ну что, готовим базу и убежище для японских сил самообороны на Сенкаку?

reyiho_

Ну когда же Япония хоть немного осмелеет? И из маленького лисенка хоть что-то приобретет от тигра? Или так и будет вопросы своей национальной обороны просить решать другие страны?

yuromama

Успокаиваться на этом нечего! Если мы сами не продемонстрируем волю к защите своей родины, никакая Америка нас не спасет!

ZERO_isin

Заявления Америки, конечно, помогают! Но Китай не та страна, которая прекратит свои действия только из-за них. А вот если Китай по-настоящему решится на захват островов Сенкаку, предпримет ли Америка какие-то решительные шаги?