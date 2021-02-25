"Пентагон почувствовал угрозу". Военный эксперт рассказал о "Тосочке"

В России началась подготовка к госиспытаниям новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность этого оружия, доказанную в боевых условиях.
"Ростех" в марте текущего года планирует приступить к государственным испытаниям новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2, сообщил гендиректор ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") Кирилл Федоров.
ТОС-2 "Тосочка" – наследница огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от систем, уже стоящих на вооружении, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.
Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. По результатам госиспытаний будет принято решение о сроках постановки ТОС-2 на вооружение.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил высокую эффективность тяжелых огнеметных систем, доказанную в боевых условиях.