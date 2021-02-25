"Пентагон почувствовал угрозу". Военный эксперт рассказал о "Тосочке"

В России началась подготовка к госиспытаниям новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность этого оружия, доказанную в боевых условиях.

"Ростех" в марте текущего года планирует приступить к государственным испытаниям новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2, сообщил гендиректор ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") Кирилл Федоров.

ТОС-2 "Тосочка" – наследница огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от систем, уже стоящих на вооружении, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости и обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.

Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. По результатам госиспытаний будет принято решение о сроках постановки ТОС-2 на вооружение.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов отметил высокую эффективность тяжелых огнеметных систем, доказанную в боевых условиях.

"Очень важный момент: перезарядка у ТОС-2 осуществляется с минимальным участием экипажа, у системы высокая точность, повышенная дальность стрельбы. Вообще эти тяжелые огнеметные системы очень хорошо себя показали в Сирии. Эффективность их такова, что американцы даже стали заявлять, что эти системы надо запретить. Не потому, что они представляют какую-то угрозу с точки зрения массового поражения, а потому, что демонстрируют очень высокую эффективность при работе по различным туннелям, подземным убежищам, где прятались террористы. Поэтому Пентагон почувствовал прямую угрозу от этой тяжелой огнеметной системы. "Тосочку" впервые показали на параде Победы в Москве (в июне 2020 года, – ред.). Она действительно заслуживает того, чтобы ее ввести в войска, и стать еще одним сдерживающим фактором для наших потенциальных противников", – сказал Юрий Кнутов.