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ЦАМТО

Более 35 РСЗО "Торнадо-Г" и СГ с АСУ поступят в 2021 году в подразделения РВиА ВС РФ

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РСЗО "Торнадо-Г"
РСЗО "Торнадо-Г".
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

ЦАМТО, 24 февраля. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и 152 мм самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем "Мста-СМ".

Справочно:

Реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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Россия
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Гособоронзаказ
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