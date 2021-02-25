Более 1,2 тыс. человек и 300 единиц техники задействовали в военных учениях в Приморье

Владивосток. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Крупные учения артиллерийских подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в котором было задействовано свыше 1,2 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники, завершилось в Приморье, сообщает в среду пресс-службе ВВО.

"В ходе учения личный состав выполнил более 30 огневых задач с боевой стрельбой. Военнослужащие на практике отработали уничтожение условного противника, с целью удержания указанного района и создания условий для дальнейших действий основных сил", - говорится в сообщении.

В ходе учений, прошедших на трех общевойсковых полигонах ВВО, самоходные орудия 2С5 "Гиацинт-С" и самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" уничтожили объекты и бронетехнику наступающего "противника".

Огневой удар по мишеням и критически важным огневым средствам наступающего "противника" на дальности свыше 20 км нанесли дивизионы РСЗО "Ураган" и "Град". Расчетам систем потребовалось не более минуты, чтобы обрушить на условного противника несколько десятков реактивных снарядов, говорится в сообщении.

Расчеты беспилотной авиации совместно с артиллерийскими подразделениями выполнили задачи по поиску условного противника и корректировке огня артиллерии.