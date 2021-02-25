США обеспокоены возможной закупкой Египтом российских Су-35 - Госдеп США

Вашингтон. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью приобретения Каиром российских истребителей Су-35.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Госсекретарь выразил беспокойство в связи... с возможным приобретением Египтом истребителей Су-35 у России", - говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса.

Кроме того, коллеги "обменялись мнениями по региональным вопросам", а также обсудили "поддержку мирных переговоров в Ливии при посредничестве ООН, мирный процесс на Ближнем Востоке и сотрудничество в борьбе с терроризмом на Синае".

В ноябре 2019 года в Госдепе сообщали, что США и Египет обсуждали возможные последствия закупок Каиром российских Су-35 и пытались договориться с Египтом об отказе от приобретения истребителей.

До этого экс-помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер заявлял, что Египет в случае покупки российских истребителей Су-35 может столкнуться с санкциями со стороны США, а также поставит под угрозу возможность приобретения американской военной техники.

Ранее в ноябре того же года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что в Каир было направлено послание от имени тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео и бывшего шефа Пентагона Марка Эспера, в котором говорилось, что "крупные новые оружейные сделки с Россией, как минимум, осложнят будущие оборонные соглашения США с Египтом".